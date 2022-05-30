Российская армия понесла огромные потери среди офицеров: командовать почти некому

В российских войсках будет продолжать снижаться боеспособность и моральный дух из-за большого числа погибших офицеров.

В армии РФ падает боевой дух и боеспособность



Об этом сказано в отчете Минобороны Великобритании.

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«Россия, вероятно, понесла сокрушительные потери среди своих офицеров среднего и младшего ранга. Командиры бригад и батальонов несут бескомпромиссный уровень ответственности за свои подразделения», — отметили в сообщении.

Кроме того, младшим офицерам приходилось руководить тактическими действиями самого низкого уровня, потому что у армии не хватает кадров хорошо обученных и наделенных полномочиями военных уровня сержантов.

Разведка считает, что потеря значительной части молодого поколения профессиональных офицеров, вероятно, усугубит текущие проблемы с модернизацией подхода к командованию и управлению.

Кроме того, батальонные тактические группы, которые создаются из уцелевших частей нескольких подразделений, скорее всего, будут менее эффективными из-за нехватки младших командиров.

«Многочисленные сообщения, заслуживающие доверия, о локальных бунтах среди российских сил в Украине, нехватке опытных командиров взводов и рот, вероятно, приведут к дальнейшему снижению боевого духа и сохранению плохой дисциплины», — заявили в разведке.