Джонсон остался премьер-министром Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пережил вотум доверия в понедельник, и остался премьер-министром страны.

Джонсон выстоял после вотума доверия



Как сообщило Reuters, 211 законодателей проголосовали за Джонсона против – 148.

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Джонсон, который одержал убедительную победу на выборах в 2019 году, находится под политическим прессингом после того, как он и его сотрудники провели вечеринки, с алкоголем, в его офисе и резиденции на Даунинг-стрит, когда Великобритания находилась под локдаунами из-за COVID-19.

Голосование стало ударом по Джонсону, поскольку 41% его однопартийцев проголосовали против его руководства.

Выиграв вотум доверия, Джонсон обеспечил себе отсрочку на 12 месяцев до возможности еще одной попытки парламента отправить его в отставку. Но его предшественница Тереза Мэй набрала больше баллов в своем вотуме доверия в 2018 году, но ушла в отставку шесть месяцев спустя.

Тэги: Великобритания, борис джонсон