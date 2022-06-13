Главная » Украина » Происшествия
13:40 13 Июня 2022 943 Комментарии
Россия нанесла ракетный удар по Прилукам на Черниговщине
Российские военные нанесли удар ракетами по объектам в городе Прилуки Черниговской области.
Об этом сообщают в соцсетях и пабликах.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Предварительно есть информация о трех прилетах, ее подтвердили в Оперативном командовании «Север». Там уточнили, что удар по городу произошел в 13:15
В пабликах уже появились фото и видео большого столба дыма в месте предполагаемого прилета.
Перед этим пролет трех ракет со стороны России зафиксировали жители Днепропетровской и Полтавской областей. Они летели по направлению к Киеву и Чернигову.
Loading...
Новости по теме
ТОРВСУ сбили российский Су-34 в районе Изюма
13.06.2022 13:21
ТОР