Россия нанесла ракетный удар по Прилукам на Черниговщине

Российские военные нанесли удар ракетами по объектам в городе Прилуки Черниговской области.

Об этом сообщают в соцсетях и пабликах.

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Предварительно есть информация о трех прилетах, ее подтвердили в Оперативном командовании «Север». Там уточнили, что удар по городу произошел в 13:15

В пабликах уже появились фото и видео большого столба дыма в месте предполагаемого прилета.

Перед этим пролет трех ракет со стороны России зафиксировали жители Днепропетровской и Полтавской областей. Они летели по направлению к Киеву и Чернигову.