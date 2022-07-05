Росіяни хочуть запустити напівзруйнований “Азот” у Северодонецьку: шукають працівників

Російські окупанти розшукують в захваченому Северодонецьку працівників хімкомбінату «Азот» та запрошують на роботу, розповідаючи, що повернуть завод до життя.

Повернути "Азот" до життя майже неможливо наразі



Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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За його словами, система електропостачання «Азоту» повністю зруйнована. Підприємство не може отримувати електороенергію ані від «Луганського енергетичного об’єднання», ані від підстанції Кремінська 500 кВ (її розбито).

Руйнування системи очищення стічних вод «Азоту» (цех водопостачання) завдало значних збитків Сєвєродонецьку. До війни підприємство забезпечувало очищення 100% стічних вод міста.

Тож, за словами Гайдая, повернення заводу до життя неможливе, а окупанти навмисно наражають людей на небезпеку

“Спроба запустити виробництво з порушенням базових правил безпеки може призвести до жертв та техногенної катастрофи для всього регіону. Масштабні руйнування на заводі не сумісні з його безпечною діяльністю”, – підкреслив глава ОВА.

Тэги: Северодонецк, Северодонецьк