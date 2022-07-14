Озвучено сценарій звільнення Херсонської області від окупантів

Звільнення Херсонської області може піти за сценарієм вигнання росіян з-під Києва.

Звільнення Херсонщини може відбутися за київським сценарієм



Про це розповів український військовий експерт Михайло Самусь в ефірі програми «Воздух».

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За його словами, українська армія готується до дій, які відсічуть російські війська від постачання, логістики та шляхів сполучення.

Самусь вважає вельми високою ймовірність того, що українська армія піде в успішний контрнаступ. Постачання західного озброєння зробило це цілком можливим.

«Район, в якому знаходяться російські війська, у тому числі Херсон, це за Дніпром, а там лише два мости. Тому перед російськими військами стоїть дилема: або тікати і потім знищувати мости, або залишити ці мости, тоді з’являється можливість того, що українська армія, деокупувавши цей район, одразу ж піде в активну атаку, наступ уже за Дніпром», — розповів Самусь.

На його думку, у випадку з Херсоном станеться те саме, що було і з Київською областю, звідки російська армія просто втекла.

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