НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Політика
10:10 18 Июля 2022 Просмотров 445   КомментариевКомментарии

Звільнення Баканова та Венедиктової: реакція західних ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський звільнив генерального прокурора країни, а також голову Служб безпеки, заявивши, що підозра у держзраді серед співробітників обох відомств викликала «дуже серйозні питання» щодо їхнього керівництва.

Звільнення Баканова було прогнозованим

Про це пише The Hill.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Видання зазначило, що цей крок став найзначнішою кадровою ротацією з початку російського вторгнення в Україну.

Ірину Венедиктову, яка вела розслідування російських військових злочинів, було усунуто з посади разом із головою СБУ Іваном Бакановим, якого раніше звинувачували у військових невдачах і який був другом дитинства Зеленського.

У своєму щоденному зверненні в неділю ввечері Зеленський підтвердив гучні звільнення, пославшись на сотні кримінальних проваджень, пов’язаних із підозрою у державній зраді серед працівників прокуратури та інших правоохоронних органів.

«Такий масив злочинів проти основ національної безпеки держави та виявлені зв’язки між співробітниками силових структур України та спецслужб Росії ставлять дуже серйозні питання до відповідного керівництва», – сказав Зеленський.

При цьому він пообіцяв, що на кожне з цих питань буде дано правильну відповідь.

Минулого місяця Politico повідомила, що Зеленський хоче звільнити Баканова, який раніше керував його виборчою кампанією.

Венедиктова, яка обіймала посаду генерального прокурора з 2020 року, нещодавно заявила, що її офіс розслідує понад 23 000 справ про військові злочини.

Вона також була головним голосом на міжнародній арені за притягнення Росії до відповідальності за військові злочини.

Видання The Wall Street Journal відзначило, що відставка Венедиктової здивувала деяких аналітиків, тоді як звільнення Баканова прогнозувалося раніше.

2020-го Зеленський, говорячи про Баканова, заявляв, що такого чесного голови СБУ ще не було.

У неділю він сказав, що Венедиктова та Баканов усунуті у зв’язку з фактами держзради в їхніх відомствах.

Тэги: Иван Баканов, Ирина Венедиктова
Loading...

Новости по теме

ТОР
18.07.2022 11:11
Баканова і Венедиктову відсторонено, але не звільнено: в ОП розповіли, що буде далі
ТОР
24.06.2022 06:48
Зеленский хочет уволить Баканова из-за масштабных провалов СБУ
ТОР
21.06.2022 16:20
В Украину внезапно прилетел генпрокурор США
blog comments powered by Disqus
Вночі над Алчевськом російська ППО збила свій військовий літак. Відео

10:50 Україна

Звільнення Баканова та Венедиктової: реакція західних ЗМІ

10:10 Україна

Вночі росіяни знов масовано обстріляли Миколаїв: що відомо

08:06 Україна

Під Новою Каховкою ЗСУ накрили два склади окупантів за ніч: детонація триває

06:22 Україна

Зеленський пояснив відставку Баканова та Венедиктової

22:33 Україна

Увольнения Баканова и отстранение Венедиктовой: названы возможные причины

22:26 Україна

У Росії двоє чоловіків пустили під укіс вантажний потяг

08:44 Світ

ЗСУ знищили вночі склад та штаб окупантів на херсонському курорті

07:06 Україна

Путін змінив тактику у війні з Україною

19:19 Світ

Байдену вдалося: Саудівська Аравія пообіцяла збільшити видобуток нафти на третину

17:56 Світ

Китай в обхід санкцій постачає Росії компоненти для виробництва зброї – WSJ

17:39 Світ