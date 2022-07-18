Звільнення Баканова та Венедиктової: реакція західних ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський звільнив генерального прокурора країни, а також голову Служб безпеки, заявивши, що підозра у держзраді серед співробітників обох відомств викликала «дуже серйозні питання» щодо їхнього керівництва.

Звільнення Баканова було прогнозованим



Про це пише The Hill.

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Видання зазначило, що цей крок став найзначнішою кадровою ротацією з початку російського вторгнення в Україну.

Ірину Венедиктову, яка вела розслідування російських військових злочинів, було усунуто з посади разом із головою СБУ Іваном Бакановим, якого раніше звинувачували у військових невдачах і який був другом дитинства Зеленського.

У своєму щоденному зверненні в неділю ввечері Зеленський підтвердив гучні звільнення, пославшись на сотні кримінальних проваджень, пов’язаних із підозрою у державній зраді серед працівників прокуратури та інших правоохоронних органів.

«Такий масив злочинів проти основ національної безпеки держави та виявлені зв’язки між співробітниками силових структур України та спецслужб Росії ставлять дуже серйозні питання до відповідного керівництва», – сказав Зеленський.

При цьому він пообіцяв, що на кожне з цих питань буде дано правильну відповідь.

Минулого місяця Politico повідомила, що Зеленський хоче звільнити Баканова, який раніше керував його виборчою кампанією.

Венедиктова, яка обіймала посаду генерального прокурора з 2020 року, нещодавно заявила, що її офіс розслідує понад 23 000 справ про військові злочини.

Вона також була головним голосом на міжнародній арені за притягнення Росії до відповідальності за військові злочини.

Видання The Wall Street Journal відзначило, що відставка Венедиктової здивувала деяких аналітиків, тоді як звільнення Баканова прогнозувалося раніше.

2020-го Зеленський, говорячи про Баканова, заявляв, що такого чесного голови СБУ ще не було.

У неділю він сказав, що Венедиктова та Баканов усунуті у зв’язку з фактами держзради в їхніх відомствах.

Тэги: Иван Баканов, Ирина Венедиктова