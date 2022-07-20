Російський наступ завершиться без захоплення Слов’янська і Бахмута – ISW

Російські війська здійснили кілька обмежених і дуже локалізованих наземних атак 21 липня, а поточний оперативний темп окупантів істотно не відрізняється від того, який був під час офіційно оголошеної оперативної паузи між 7 і 16 липня.

Українські захисники не дають ворогу просунутися



Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

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Російські війська продовжували здійснювати незначні атаки протягом цього часу на північний захід від Слов’янська та навколо району Сіверська і Бахмута, не захоплюючи жодної вирішальної території.

З 16 липня російські війська продовжували локальні атаки на схід від Сіверська, а також на схід і південь від Бахмута, втім станом на 21 липня вони не досягли значних територіальних здобутків у цих районах.

Російське угруповання на північний захід від Слов’янська фактично здійснило менше наземних атак уздовж кордону Харківської і Донецької областей, ніж це було під час офіційної оперативної паузи.

Відсутність успішних наземних атак за межами районів Слов’янська, Сіверська та Бахмута узгоджується з оцінкою ISW про те, що російський наступ, ймовірно, завершиться без захоплення Слов’янська чи Бахмута.

Тэги: Славянск, бахмут, Сиверск, Сівіерськ, Слов’янськ