Удари по мостам на Херсонщині поставили росіян перед болісним вибором

Удари по Антонівському мосту та мосту через річку Інгулець робляться з однією метою — блокада російського угруповання в Херсоні.

Невеликі дірочки в мостах створили величезні проблеми для окупантів



Про це пише ізраїльський військовий експерт Ігаль Левін.

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На його думку, зустріти зиму, будучи блокованими від постачання, не найкраща перспектива для російського угруповання.

«Тисячі перебитих та тисячі полонених у руках ЗСУ теж не те, чого хотіло б російське командування», – зазначив Левін.

Саме тому росіяни зараз перебувають перед болісним вибором: залишити Херсон або залишитися «варитися у великому казані».

“І, так, нехай вас не бентежать невеликі дірочки на мосту. Це запобіжні прильоти. Але навіть вони обмежують пропускну спроможність, оскільки ці удари розривають натяжні троси, тим самим перетворюючи полотно моста на крихкий настил”, – пояснив експерт.

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