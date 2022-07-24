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10:32 24 Июля 2022 0 Комментарии
Українська ППО відбила ракетний удар з акваторії Чорного моря
Близько 9:00, 24 липня, російських окупаційних військ завдали ракетного удару по Хмельницькій області з акваторії Чорного моря.
Українська ППО збила три російські ракети
Про це повідомило повітряне командування «Захід».
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Зазначенко, що три крилаті ракети морського базування типу «Калібр» були збиті силами та засобами протиповітряної оборони.
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