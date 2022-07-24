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16:17 24 Июля 2022 Просмотров 279   КомментариевКомментарии

Лавров заявив про готовність Кремля до переговорів з Україною та натякнув на близький кінець

Москва готова до переговорів із Києвом «щодо ширшого кола питань», але відновлення переговорного процесу нібито залежить не від російської сторони.

Лавроввисловився щодо переговорів з Росією

Як повідомило Інтерфакс, про це заявив голова МЗС РФ Сергій Лавров.

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«У нас немає будь-яких упереджень щодо того, щоб відновити переговори щодо ширшого кола питань, але справа залежить не від нас», – сказав він на прес-конференції в Каїрі.

Лавров зазначив, що «українська влада, починаючи з президента і закінчуючи численною, незліченною кількістю його радників, постійно заявляє, що жодних переговорів не буде, доки Україна не переможе Росію на полі бою».

За його словами, нібито «в цьому українцям активно підтакують їхні західні куратори, чи то Лондон, чи то Вашингтон, чи то Берлін та багато інших столиць Євросоюзу та НАТО».

«Тому вибір за ними. Але чим довше вони продовжують вимагати від України воювати до переможного кінця, причому ми всі розуміємо, який і чий кінець настане, тим більше людей гине і тим довше зберігатиметься нинішня ситуація, яка не йде на користь, насамперед всього українському народу та українській державі», – заявив міністр.

Тэги: Сергей Лавров, Сергій Лавров
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