В Мелітополі окупанти намагаються відновити аеродром після ударів Himars
Окупанти в Мелітополі намагаються відновити військовий аеродром після ударів ЗСУ за допомогою місцевого заводу з виробництва бетону.
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.
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Мова йде про відновлення злітно-посадкової смуги аеродрому на колишньому місці базування 25-ї бригади транспортної авіації.
Для цього частково відновлено потужності заводу з виробництва бетону «Моноліт Плюс».
Втім розвідники зазначили, що повноцінний ремонт та запуск функціонування злітної смуги найближчим часом малоймовірно.
Адже технологічно на подібні роботи необхідно 21-28 днів, щоб бетон набрав необхідної міцності та був здатний витримувати навантаження літаків та іншої техніки без втрати властивостей.