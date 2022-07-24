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Главная » Україна » Суспільство
13:55 25 Июля 2022 Просмотров 64   КомментариевКомментарии

В Мелітополі окупанти намагаються відновити аеродром після ударів Himars

Окупанти в Мелітополі намагаються відновити військовий аеродром після ударів ЗСУ за допомогою місцевого заводу з виробництва бетону.

Мова йде про відновлення злітно-посадкової смуги

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

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Мова йде про відновлення злітно-посадкової смуги аеродрому на колишньому місці базування 25-ї бригади транспортної авіації.

Для цього частково відновлено потужності заводу з виробництва бетону «Моноліт Плюс».

Втім розвідники зазначили, що повноцінний ремонт та запуск функціонування злітної смуги найближчим часом малоймовірно.

Адже технологічно на подібні роботи необхідно 21-28 днів, щоб бетон набрав необхідної міцності та був здатний витримувати навантаження літаків та іншої техніки без втрати властивостей.

Тэги: мелитополь, Мелітополь
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