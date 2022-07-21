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Главная » Україна » Політика
18:39 26 Июля 2022 Просмотров 25   КомментариевКомментарии

Зеленський хоче розпочати контрнаступ протягом трьох-шести тижнів: потім буде пізно

Президент України Володимир Зеленський звернувся з терміновим посланням до делегації американського Конгресу: в України залишилося лише кілька тижнів, щоб повернути території, захоплені Росією, потім зробити це стане набагато складніше.

Зеленський пояснив представникам Конгресу США необхідність термінової допомоги Україні

Про це написало видання Politico з посиланням на слова члена палати представників Адама Сміта – голови комітету Палати представників у справах збройних сил, який разом із колегами днями відвідав Київ.

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За його словами, українські чиновники готові укласти мирну угоду з росіянами, але спочатку вони хочуть повернути собі землі, захоплені окупантами, особливо на півдні.

«Допоможіть їм зараз якнайбільше. Наступні три-шість тижнів мають вирішальне значення», — сказав він, передавши основне повідомлення, яке він почув від Зеленського та інших високопосадовців.

Поки що літо, але зимові місяці швидко наближаються. Нижчі температури та суворі умови уповільнять бойові дії до затяжної ​​війни на виснаження, яка переважно приносить користь Росії.

На думку Сміта, більше підтримки зараз — до того, як сили Путіна зафіксують свої успіхи — набагато краще, ніж пізніше.

Тэги: Владимир Зеленский, Володимир Зеленський
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