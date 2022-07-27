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Главная » Україна » Суспільство
06:57 27 Июля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ЗСУ звільнили Андріївку та Лозове на Херсонщині

Українські військові звільнили і остаточно зачистили від російських окупаційних військ населений пункт Андріївка на Херсонщині.

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Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.

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Там також зазначили, що в Лозовому наші захисники закріпили свої позиції кількома днями раніше.

В командуванні додали, що перед звільненням українською авіацією було нанесено чотири удари по ворогу із застосуванням літаків штурмової авіації, бомбардувальників та гелікоптерів.

Уражено чотири опорних пункти ворога в районі Андріївки, Білогірки і Благодатного.

Звільнені села

Звільнені села

Тэги: херсон
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