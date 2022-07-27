Главная » Україна » Суспільство
06:57 27 Июля 2022 0 Комментарии
ЗСУ звільнили Андріївку та Лозове на Херсонщині
Українські військові звільнили і остаточно зачистили від російських окупаційних військ населений пункт Андріївка на Херсонщині.
PCE pdskmybkb два села на Херсонщины
Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
Там також зазначили, що в Лозовому наші захисники закріпили свої позиції кількома днями раніше.
В командуванні додали, що перед звільненням українською авіацією було нанесено чотири удари по ворогу із застосуванням літаків штурмової авіації, бомбардувальників та гелікоптерів.
Уражено чотири опорних пункти ворога в районі Андріївки, Білогірки і Благодатного.
Тэги: херсон
Loading...
Новости по теме
ТОРВночі ЗСУ вдарили по Антонівському мосту
27.07.2022 06:25
ТОРВ очікуванні втечі: російські військові грабують Херсон
26.07.2022 17:44