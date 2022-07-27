На Херсонщині окупанти сбили свій вертоліт Ка-52

У Херсонській області ППО окупантів збила вертоліт Ка-52 збройних сил РФ після того, як він атакував російські позиції.

Спочатку ввертоліт бів по своїх, а потім свої збили вертоліт



Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Там уточнили, що минулої доби три російських Ка-52 на Херсонщині мали намір атакувати підрозділи ЗСУ, але завдали удару по своїх.

Повертаючись, вертольоти окупантів потрапили під «дружній» вогонь переляканих розрахунків протиповітряної оборони російських військ.

“Російська ППО ніколи не відрізнялась точністю, тому загарбники збили всього один свій ударний Ка-52 з трьох», – зазначили в Генштабі.

Тэги: херсон