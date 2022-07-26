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14:08 29 Июля 2022 Просмотров 162   КомментариевКомментарии

Окупанти в Енергодарі переміщують військову техніку до атомних реакторів: бояться наступу ЗСУ

В Енергодарі підрозділи федеральної служби військ національної гвардії РФ почали готуватися до активних дій ЗСУ зі звільнення Запорізької атомної електростанції.

Окупанти гтуються до наступу ЗСУ на Енергодар

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

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За його інформацією, в останні дні суттєво збільшилося проведення розвідувально-пошукових заходів щодо виявлення диверсійно-розвідувальних груп на околицях, а вся техніка підрозділів росгвардії була переміщена до залів атомних реакторів ЗАЕС.

Цимбалюк стверджує, що самі військовослужбовці перебувають у постійному страху від можливості контрнаступу ЗС України в Енергодар.

На їхню думку, звільнення такого значущого стратегічного об’єкта як ЗАЕС є пріоритетним.

Тэги: Запорожье, энергодар, Запоріжжя, Енергодар
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