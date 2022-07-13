Блінкен зателефонував Кулебі після розмови з Лавровим

Держсекретар США Ентоні Блінкен поговорив з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою після свого спілкування з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Блінкен розповів Кулебі про підсумки спілкування з Лавровим



Про це повідомив Кулеба у Twitter.

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За його словами, Блінкен поінформував про висновки своєї розмови з Лавровим.

«Ми домовилися про подальше зміцнення України у військовому й економічному плані та зосередилися на наступних практичних кроках, які дозволять Україні змусити російське вторгнення зазнати провалу», – написав дипломат.

Напередодні Блінкен та Лавров провели першу телефонну розмову з часу повномасштабної війни Росії проти України.

Тэги: Дмитрий кулеба, Энтони Блинкен, Дмитро Кулеба, Ентоні Блінкен