НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Світ » Політика
08:28 30 Июля 2022 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

Блінкен зателефонував Кулебі після розмови з Лавровим

Держсекретар США Ентоні Блінкен поговорив з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою після свого спілкування з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Блінкен розповів Кулебі про підсумки спілкування з Лавровим

Про це повідомив Кулеба у Twitter.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

За його словами, Блінкен поінформував про висновки своєї розмови з Лавровим.

«Ми домовилися про подальше зміцнення України у військовому й економічному плані та зосередилися на наступних практичних кроках, які дозволять Україні змусити російське вторгнення зазнати провалу», – написав дипломат.

Напередодні Блінкен та Лавров провели першу телефонну розмову з часу повномасштабної війни Росії проти України.

Тэги: Дмитрий кулеба, Энтони Блинкен, Дмитро Кулеба, Ентоні Блінкен
Loading...

Новости по теме

ТОР
13.07.2022 12:09
Україна за два кроки від домовленості з Росією щодо експорту зерна, – Кулеба
ТОР
10.06.2022 10:04
В США отреагировали на смертный приговор “суда ДНР” иностранным гражданам
ТОР
10.05.2022 15:22
Украина изменила цели войны с Россией
blog comments powered by Disqus
ЗСУ вдарили по залізничному мосту через Дніпро у Херсоні: з’явилося фото

12:22 Україна

ЗСУ видовищно знищили великий склад росіян під Запоріжжям. Відео

11:48 Україна

Росія закінчує формування третього армійського корпусу для вторгнення в Україну

17:06 Україна

Росія заманює до країни іноземців рекламним роликом, до якого потрапила українська “відьма”

12:33 Україна

Народного депутата Гунька зустрічають в окрузі на Чернігівщині вигуками «Ганьба»

10:35 Україна

Під російським Брянськом палає військова частина та склади з боєприпасами

09:52 Світ

Під Херсоном всю ніч горів та вибухав склад окупантів

06:58 Україна

Медведєв пригрозив НАТО симетричною відповіддю на вступ Фінляндії та Швеції

18:11 Світ

З’явилося фото понтонної переправи окупантів біля Антонівського мосту

15:27 Україна

Фінляндія почала масово відмовляти росіянам у візах

14:38 Світ

Під Запоріжжям ліквідували чеченського коменданта кількох сіл у Пологівському районі

13:12 Україна