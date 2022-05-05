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13:55 30 Июля 2022 Просмотров 646   КомментариевКомментарии

Заборона Нацбанку показувати курси валют в обмінниках викликала у мережі бурю жартів та мемів

Рішення Національного банку України щодо заборони показувати курси валют на табло обмінників викликало неоднозначну реакцію в українців.

Національний банк заборонив пунктами обміну валют, які не є банками, публікувати інформацію про курс валют на табло

Регулятор пояснив таке рішення боротьбою зі спекуляціями, але люди так і не змогли зрозуміти, в чому саме ця боротьба полягає і як спекулянти наживалися на демонстрації курсів валют.

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Натомість скандальне рішення породило в мережі безліч мемів, жартів та фотожаб.

Наприклад, українці запропонували запровадити заборону на показ цінників у магазинах, щоб люди дізнавалися вартість продуктів і товарів уже на касах.

Ми зібрали ще кілька цікавих та дотепних жартів із цього приводу.

Не дивись вгору - цей фільм ліг в основу кількох мемів

Не дивись вгору - цей фільм ліг в основу кількох мемів

Сповіщати про курси валют - завдання для справжніх підпільників

Сповіщати про курси валют - завдання для справжніх підпільників

Курс можна скидати у приватні повідомлення

Курс можна скидати у приватні повідомлення

Якщо не показувати ціни валют, то чому б не всі ціни взагалі?

Якщо не показувати ціни валют, то чому б не всі ціни взагалі?

У чоловіків є чим вразити жінок

У чоловіків є чим вразити жінок

Саме так раніше і працювали спекулянти

Саме так раніше і працювали спекулянти

Тэги: Нацбанк
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Заборона Нацбанку показувати курси валют в обмінниках викликала у мережі бурю жартів та мемів

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