Заборона Нацбанку показувати курси валют в обмінниках викликала у мережі бурю жартів та мемів

Рішення Національного банку України щодо заборони показувати курси валют на табло обмінників викликало неоднозначну реакцію в українців.

Національний банк заборонив пунктами обміну валют, які не є банками, публікувати інформацію про курс валют на табло



Регулятор пояснив таке рішення боротьбою зі спекуляціями, але люди так і не змогли зрозуміти, в чому саме ця боротьба полягає і як спекулянти наживалися на демонстрації курсів валют.

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Натомість скандальне рішення породило в мережі безліч мемів, жартів та фотожаб.

Наприклад, українці запропонували запровадити заборону на показ цінників у магазинах, щоб люди дізнавалися вартість продуктів і товарів уже на касах.

Ми зібрали ще кілька цікавих та дотепних жартів із цього приводу.

Тэги: Нацбанк