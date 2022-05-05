Главная » Україна » Суспільство
13:55 30 Июля 2022 646 Комментарии
Заборона Нацбанку показувати курси валют в обмінниках викликала у мережі бурю жартів та мемів
Рішення Національного банку України щодо заборони показувати курси валют на табло обмінників викликало неоднозначну реакцію в українців.
Національний банк заборонив пунктами обміну валют, які не є банками, публікувати інформацію про курс валют на табло
Регулятор пояснив таке рішення боротьбою зі спекуляціями, але люди так і не змогли зрозуміти, в чому саме ця боротьба полягає і як спекулянти наживалися на демонстрації курсів валют.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
Натомість скандальне рішення породило в мережі безліч мемів, жартів та фотожаб.
Наприклад, українці запропонували запровадити заборону на показ цінників у магазинах, щоб люди дізнавалися вартість продуктів і товарів уже на касах.
Ми зібрали ще кілька цікавих та дотепних жартів із цього приводу.
Тэги: Нацбанк
Loading...
Новости по теме
ТОРВ Украине хотят запретить российский рубль
05.05.2022 16:09
ТОР
ТОРНацбанк рассчитывает на продление программы МВФ
28.09.2021 16:00