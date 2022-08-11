Велика помилка: Міноборони України у веселому ролику пояснило росіянам, чому не варто відпочивати в Криму

Міноборони України випустило короткий веселий ролик, який пояснює російським туристам необхідність залишити тимчасово окупований Крим.

Міноборони знову скреативило



Відео розміщено у Twitter міністерства.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

На ньому перелічуються відомі курортні місця планети як варіанти для відпочинку. Вибір же відпочинку в Криму творці ролику називають “великою помилкою” і пояснюють – чому саме.

В описі англійською мовою сказано:

“Якщо вони не хочуть неприємно спекотних літніх канікул, ми радимо нашим шановним російським гостям не відвідувати український Крим.

Тому що жодна кількість сонцезахисного крему не захистить їх від шкідливих наслідків куріння у недозволених місцях”.

У коментарях користувачі захоплюються креативністю українських військових СММників.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Тэги: Міноборони України