В районі Запорізької АЕС здіймаються клуби диму: станцію знов обстріляли

З боку Запорізької АЕС у небо піднімаються величезні клуби диму.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Жителів Енергодару просять закрити вікна та не виходити на вулицю.

Повідомляють, що точка займання знаходиться за три кілометри від АЕС.

За словами міського голови Енергодару Дмитра Олова, окупанти вкотре обстріляли Запорізьку атомну електростанцію.

Зафіксовано п’ять «прильотів» у районі комендатури станції – безпосередньо поруч із дільницею зварки та сховищем джерел випромінювання.

На невеличкій ділянці зайнялася трава, але, на щастя, ніхто не постраждав. Однак ворог на цьому не зупинився.

Ще п’ять «прильотів» сталися в районі пожежної частини, яка розташована неподалік від ЗАЕС. Внаслідок обстрілів на станції не вдалося вчасно провести «перезмінку». Адже задля безпеки атомників автобуси з персоналом наступної зміни розвернули назад в Енергодар.

Мер підкреслив, що допоки ситуація остаточно не нормалізується, роботу продовжуватимуть працівники попередньої зміни.

В Енергоатомі підкреслили, що ситуація на станції наразі є контрольованою. Інформація, яку миттєво почали розганяти у ворожих пабліках, що нібито персонал у паніці полишає станцію, є фейковою та маніпулятивною. Це теж зброя, з якої росіяни намагаються нищити ЗАЕС, тому довіряйте лише офіційним джерелам.