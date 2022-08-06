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13:31 23 Августа 2022 Просмотров 24   КомментариевКомментарии

ФСБ готує серію терактів в російських містах, – Данілов

В Росії падає підтримка війни, тож Кремль потребує суспільної мобілізації.

Данілов спрогнозував теракти в Росії

Про це написав в Twitter секретар РНБО Олексій Данілов.

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За його словами, через це очікується організація ФСБ серії терористичних актів у російських містах з масовими жертвами серед цивільних.

“Дугіна – перша в цьому ряду. Україна, на відміну від Росії, не воює з мирним населенням”, – зазначив Данілов.

Тэги: Алексей Данилов, Олексій Данілов
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