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13:31 23 Августа 2022 24 Комментарии
ФСБ готує серію терактів в російських містах, – Данілов
В Росії падає підтримка війни, тож Кремль потребує суспільної мобілізації.
Данілов спрогнозував теракти в Росії
Про це написав в Twitter секретар РНБО Олексій Данілов.
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За його словами, через це очікується організація ФСБ серії терористичних актів у російських містах з масовими жертвами серед цивільних.
“Дугіна – перша в цьому ряду. Україна, на відміну від Росії, не воює з мирним населенням”, – зазначив Данілов.
Тэги: Алексей Данилов, Олексій Данілов
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