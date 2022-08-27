Сили спецоперацій показали знищення позицій ворога майже на кордоні з Росією

В ході операції в Терновій на Харківщині бійці ССО «Азов» знищили склад боєприпасів та знешкодили десятки окупантів.

ССО "Азов" провели спецоперацію на Харківщині



Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

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Він уточнив, що Тернова знаходиться фактично на кордоні з Росією.

В травні група бійців 92-ої, 72-ої бригад та ТрО звільнила селище. Але через кілька днів наші військові змушені були відступити.

На кадрах відео, знятого з безпілотника, видно, як українські військові наносять влучні удари по позиціям окупантів.

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