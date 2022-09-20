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07:32 21 Сентября 2022 0 Комментарии
У Мелітополі всю ніч окупанти проводили “навчання” з важкою технікою та гелікоптерами
Усю ніч у Мелітополі окупанти не давали спати мешканцям кількох районів.
Вночі над Мелітополем літали вертольоти
У російських пабликах з’явилося повідомлення про проведення у місті «контртерористичних навчань з відпрацювання та злагодження дій правоохоронних органів».
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Також там уточнили, що задіятимуть у “навчаннях” важку техніку, яка перебуватиме у всіх районах міста.
За словами місцевих жителів, всю ніч містом гасали автомобілі та бронетехніка, а близько 03:00 заскрекотали вертольоти.
Люди припускають, що окупанти готують якісь провокації, пов’язані з “референдумом”.
Тэги: мелитополь, Мелітополь
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