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Главная » Україна » Інциденти
07:32 21 Сентября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

У Мелітополі всю ніч окупанти проводили “навчання” з важкою технікою та гелікоптерами

Усю ніч у Мелітополі окупанти не давали спати мешканцям кількох районів.

Вночі над Мелітополем літали вертольоти

У російських пабликах з’явилося повідомлення про проведення у місті «контртерористичних навчань з відпрацювання та злагодження дій правоохоронних органів».

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Також там уточнили, що задіятимуть у “навчаннях” важку техніку, яка перебуватиме у всіх районах міста.

За словами місцевих жителів, всю ніч містом гасали автомобілі та бронетехніка, а близько 03:00 заскрекотали вертольоти.

Люди припускають, що окупанти готують якісь провокації, пов’язані з “референдумом”.

Тэги: мелитополь, Мелітополь
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