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Главная » Світ » Політика
12:42 29 Сентября 2022 Просмотров 82   КомментариевКомментарии

Ердоган на прохання Зеленського поговорить з Путіним стосовно “референдумів”

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган проведе телефонні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним стосовно зокрема фейкових «референдумів» на окупованих територіях України.

Ердоган проведе розмову з Путіним

Про це повідомило Anadoly.

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За словами Ердогана, президент України Володимир Зеленський просив його підтримати Україну через проведення “референдумів” та вплинути на Путіна.

Тэги: Реджеп Тайип Эрдоган, Реджеп Тайіп Ердоган
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