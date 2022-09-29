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12:42 29 Сентября 2022 82 Комментарии
Ердоган на прохання Зеленського поговорить з Путіним стосовно “референдумів”
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган проведе телефонні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним стосовно зокрема фейкових «референдумів» на окупованих територіях України.
Ердоган проведе розмову з Путіним
Про це повідомило Anadoly.
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За словами Ердогана, президент України Володимир Зеленський просив його підтримати Україну через проведення “референдумів” та вплинути на Путіна.
Тэги: Реджеп Тайип Эрдоган, Реджеп Тайіп Ердоган
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