Ердоган на прохання Зеленського поговорить з Путіним стосовно “референдумів”

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган проведе телефонні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним стосовно зокрема фейкових «референдумів» на окупованих територіях України.

Ердоган проведе розмову з Путіним



Про це повідомило Anadoly.

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За словами Ердогана, президент України Володимир Зеленський просив його підтримати Україну через проведення “референдумів” та вплинути на Путіна.

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