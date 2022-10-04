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07:47 04 Октября 2022 Просмотров 46   КомментариевКомментарии

Ілон Маск пояснив свій план та запевнив у повній підтримці України

Ілон Маск пояснив свою позицію щодо раніше запропонованого ним сумнівного мирного врегулювання російсько-українського конфлікту.

Маск сппробував виправдити свій "план"

Після шквальної критики на ініціативу підприємця щодо повторного голосування на окупованих територіях та “відмові” України від Криму, зокрема і від президента Володимира Зеленского, він спробував роз’яснити логіку своїх пропозицій.

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«Я, як і раніше, дуже підтримую Україну, але переконаний, що масова ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу. Витрати SpaceX на запуск та підтримку Starlink в Україні зараз становлять близько 80 мільйонів доларів. Наша підтримка Росії складає 0 доларів. Зрозуміло, що ми є за Україну. Спроба повернути Крим призведе до масових смертей, можливо, зазнає невдачі і може призвести до ядерної війни. Це було б жахливо для України та Землі», – пояснив Маск, відповідаючи на пост Зеленського.

Як повідомляли Vlasti, засновник Tesla та Spacex Ілон Маск вигадав власний план мирної угоди для Росії та України.

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