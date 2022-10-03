Маск запропонував дивний план мирної угоди між Росією і Україною
Засновник Tesla та Spacex Ілон Маск вигадав власний план мирної угоди для Росії та України.
Його Маск опублікував у Twitter
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План передбачає дивні умови та виглядає загалом інфантильно:
— Провести повторні вибори в анексованих регіонах під наглядом ООН. Росія йде, якщо така воля народу.
— Крим формально входить до складу Росії, як це було з 1783 року (до «помилки» Хрущова).
— Водопостачання Криму гарантоване.
— Україна лишається нейтральною.
До цього твіту Маск додав голосування з двома відповідями: «Так» та «Ні».
Маск вважає, що «ймовірність такого результату дуже висока – питання лише в тому, скільки людей загине до цього».
Також варто зазначити, що можливим, хоч і малоймовірним результатом цього конфлікту є ядерна війна, — додав Маск.