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Главная » Світ » Суспільство
20:03 03 Октября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Маск запропонував дивний план мирної угоди між Росією і Україною

Засновник Tesla та Spacex Ілон Маск вигадав власний план мирної угоди для Росії та України.

Ще й Маск вирішив сприяти закінченню війни

Його Маск опублікував у Twitter

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План передбачає дивні умови та виглядає загалом інфантильно:

— Провести повторні вибори в анексованих регіонах під наглядом ООН. Росія йде, якщо така воля народу.

— Крим формально входить до складу Росії, як це було з 1783 року (до «помилки» Хрущова).

— Водопостачання Криму гарантоване.

— Україна лишається нейтральною.

До цього твіту Маск додав голосування з двома відповідями: «Так» та «Ні».

Маск вважає, що «ймовірність такого результату дуже висока – питання лише в тому, скільки людей загине до цього».

Також варто зазначити, що можливим, хоч і малоймовірним результатом цього конфлікту є ядерна війна, — додав Маск.

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