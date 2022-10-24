США, Великобританія та Франція відреагували на попередження Шойгу про «брудну бомбу»

США, Великобританія та Франція відреагували на попередження Шойгу про «брудну бомбу»

Три країни відреагували на "попередження" Шойгу

Після телефонних дзвінків міністра оборони РФ Сергія Шойгу своїм колегам у Великій Британії, США, Франції та Туреччині, в яких той попереджав про нібито підготовку Україною вибуху "брудної бомби", три з цих країн випустили спільну заяву.

Про це повідомила ВВС.

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«Наші країни чітко дали зрозуміти, що ми відкидаємо явно хибні інсинуації Росії про те, що Україна готується застосувати брудну бомбу на своїй території», – йдеться у заяві.

Також підписанти підтвердили тверду підтримку суверенітету і територіальної цілісності України перед російською агресією, що триває.

«Світ бачить наскрізь будь-які спроби використати ці твердження як привід для ескалації. Ми, більше того, відкидаємо будь-який привід для ескалації з боку Росії», – зазначено у документі.

Як повідомляли Vlasti, практично одночасно головні російські ЗМІ і безліч другорядних почали розповсюджувати новину про “теракт”, що нібито готується в Україні, із застосуванням “брудної” бомби.

Водночас міністр оборони РФ Сергій Шойгу зателефонував своєму колезі із Франції Себастьяну Лекорну, голові оборонного відомства Туреччини Хулусу Акару, а також міністру оборони Великобританії Бену Уоллесу, яким висловив «своє занепокоєння з приводу можливих провокацій з боку України із застосуванням».

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  • 24.10.2022 08:43
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