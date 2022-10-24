США, Великобританія та Франція відреагували на попередження Шойгу про «брудну бомбу»

Три країни відреагували на "попередження" Шойгу

Після телефонних дзвінків міністра оборони РФ Сергія Шойгу своїм колегам у Великій Британії, США, Франції та Туреччині, в яких той попереджав про нібито підготовку Україною вибуху "брудної бомби", три з цих країн випустили спільну заяву.

Про це повідомила ВВС.

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«Наші країни чітко дали зрозуміти, що ми відкидаємо явно хибні інсинуації Росії про те, що Україна готується застосувати брудну бомбу на своїй території», – йдеться у заяві.

Також підписанти підтвердили тверду підтримку суверенітету і територіальної цілісності України перед російською агресією, що триває.

«Світ бачить наскрізь будь-які спроби використати ці твердження як привід для ескалації. Ми, більше того, відкидаємо будь-який привід для ескалації з боку Росії», – зазначено у документі.

Як повідомляли Vlasti, практично одночасно головні російські ЗМІ і безліч другорядних почали розповсюджувати новину про “теракт”, що нібито готується в Україні, із застосуванням “брудної” бомби.

Водночас міністр оборони РФ Сергій Шойгу зателефонував своєму колезі із Франції Себастьяну Лекорну, голові оборонного відомства Туреччини Хулусу Акару, а також міністру оборони Великобританії Бену Уоллесу, яким висловив «своє занепокоєння з приводу можливих провокацій з боку України із застосуванням».