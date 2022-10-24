Окупанти завербували до війська більшість зеків з колонії у Херсоні

Більшість злочинців з херсонською тюрми пішли воювати за Росію

Російські окупаційні війська для поповнення поточних втрат продовжують активно вербувати ув’язнених як на території Росії, так і на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Відомо, що в виправній колонії № 90 в місті Херсон були проведені так звані бесіди ув’язнених з представниками ФСБ Росії.

За їхніми результатами було звільнено більшість злочинців.