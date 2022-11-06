У Києві планують повну евакуацію міста у разі відмови електропостачання

У Києві планують повну евакуацію міста у разі відмови електропостачання

Влада столиці намагається захистити систему електропостачання міста

Поки електрики намагаються полагодити розбиті під час російських атак об'єкти енергетики, влада столиці не виключає можливості евакуації трьох мільйонів громадян із міста.

Про це пише The New York Times.

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Видання нагадало, що 40% енергетичної інфраструктури України пошкоджено чи зруйновано.

«Ми розуміємо, що якщо Росія продовжить такі атаки, ми можемо втратити всю нашу енергосистему», – сказав директор з безпеки КМДА Роман Ткачук, говорячи про місто.

Чиновникам у столиці сказали, що їх повідомлять щонайменше за 12 годин якщо мережа опиниться на межі відмови. Якщо справа дійде до цієї точки, сказав Ткачук, “ми почнемо інформувати людей і просити їх евакуюватися”.

За його словами, поки що принаймні ситуація керована, і не було жодних ознак того, що багато жителів залишило Київ. Але це може швидко змінитись, якщо зупиняться служби, які забезпечують життєдіяльність міста.

«Якщо немає електрики, не буде ні води, ні каналізації. Саме тому нині уряд та міська адміністрація вживають усіх можливих заходів для захисту нашої системи електропостачання», — сказав Ткачук.

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  • 06.11.2022 07:48
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