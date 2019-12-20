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09:44 20 Декабря 2019 0 Комментарии
Обнародованы новые видео стрельбы возле ФСБ в Москве
Очевидцы опубликовали еще несколько видеозаписей стрельбы около здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, когда нападавший убил одного и ранил несколько других сотрудников российской спецслужбы.
На одном из видео силовики РФ готовятся к штурму, на другом он уже начался. На кадрах третьего видно застреленого российского спецслужбиста.
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Тэги: Москва, стрельба, ФСБ
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