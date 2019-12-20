Обнародованы новые видео стрельбы возле ФСБ в Москве

Очевидцы опубликовали еще несколько видеозаписей стрельбы около здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, когда нападавший убил одного и ранил несколько других сотрудников российской спецслужбы.

На одном из видео силовики РФ готовятся к штурму, на другом он уже начался. На кадрах третьего видно застреленого российского спецслужбиста.







Тэги: Москва, стрельба, ФСБ