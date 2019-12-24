Пенсии в Украине пересчитают не всем: кто рискует остаться без надбавки

В Украине пересчитают пенсии не всем – плановых надбавок, согласно закону, не будет для госслужащих.

Об этом в ходе проведения прямой телефонной линии заявила замдиректора департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Галина Мастюгина.

По ее словам, в Законе Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» указано, что спецпенсии, назначенные ранее (пенсии госслужащих, ученых, прокуроров), не перечисляют.

«Единственное, что можно сделать – если человеку это будет выгодно – перевести его из получателей пенсии госслужащего на пенсию по возрасту, то есть на общую пенсию. А вот общую пенсию перечислять в обычном режиме. Однако не для всех спецпенсионеров такой переход рационален», – отметила Мастюгина.

Она добавила, что эта тема для общества очень актуальна, есть на рассмотрении ряд законопроектов, но быстрых решений пока не предвидится.

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