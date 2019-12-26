Россия пообещала достроить Северный поток-2 за несколько недель
«Северный поток-2» захотели достроить за несколько недель: у России есть возможность завершить строительство газопровода в более короткие сроки.
Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак, его слова приводит «Интерфакс».
Ранее в декабре премьер-министр России Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что проект будет завершен несмотря на новые ограничения, хотя на это и потребуется на несколько месяцев больше, чем было запланировано.
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После остановки строительства российского газопровода “Северный поток-2” из-за санкций со стороны США, Москва ищет возможности для того, чтобы проложить последние 160 километров газопровода.
Судов, которые могли бы завершить проект, у России в настоящее время нет. А швейцарская компания Allseas остановила работы по укладке газопровода.