НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Экономика
15:12 26 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Россия пообещала достроить Северный поток-2 за несколько недель

«Северный поток-2» захотели достроить за несколько недель: у России есть возможность завершить строительство газопровода в более короткие сроки.

Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак, его слова приводит «Интерфакс».

Ранее в декабре премьер-министр России Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что проект будет завершен несмотря на новые ограничения, хотя на это и потребуется на несколько месяцев больше, чем было запланировано.

Источник:
Тэги: Россия, Северный поток 2

Новости по теме

Украэрорух озвучил убытки от оккупации Крыма

Количество полетов в воздушном пространстве Украины с момента оккупации полуострова сократилось на 44%.

У России нет техники для завершения Северного потока – 2

После остановки строительства российского газопровода “Северный поток-2” из-за санкций со стороны США, Москва ищет возможности для того, чтобы проложить последние 160 километров газопровода.

России нечем достраивать «Северный поток-2»

Судов, которые могли бы завершить проект, у России в настоящее время нет. А швейцарская компания Allseas остановила работы по укладке газопровода.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы