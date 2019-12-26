Уволен единственный прокурор от Украины по делу MH17

Пресс-секретарь бывшего украинского генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган заявила об увольнении руководителя следственной группы от Украины в расследовании обстоятельств катастрофы MH17.

По ее словам, он же единственный прокурор от Украины в этом деле.

Информацию об увольнении Сарган получила от коллег из Нидерландов. Об этом она сообщила в своем фейсбуке.

Фред Вестербеке, председатель международной Совместной следственной группы (JIT), после такой новости лично прилетал в Киев, но наш генпрокурор не нашел для него времени, встречался с ним его заместитель, – заявила Лариса Сарган.

Это увольнение произошло перед началом судебного процесса относительно сбития самолета над Донбассом, который в Нидерландах должен начаться в марте 2020 года.