Уволен единственный прокурор от Украины по делу MH17
Пресс-секретарь бывшего украинского генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган заявила об увольнении руководителя следственной группы от Украины в расследовании обстоятельств катастрофы MH17.
По ее словам, он же единственный прокурор от Украины в этом деле.
Информацию об увольнении Сарган получила от коллег из Нидерландов. Об этом она сообщила в своем фейсбуке.
Фред Вестербеке, председатель международной Совместной следственной группы (JIT), после такой новости лично прилетал в Киев, но наш генпрокурор не нашел для него времени, встречался с ним его заместитель, – заявила Лариса Сарган.
Это увольнение произошло перед началом судебного процесса относительно сбития самолета над Донбассом, который в Нидерландах должен начаться в марте 2020 года.
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