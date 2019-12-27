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Главная » Мир » Религия
07:31 27 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украинский боксёр Василий Ломаченко прислуживал на литургии в женском монастыре

Двукратный Олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы, украинский боксер Василий Ломаченко прислуживал при совершении Божественной литургии в Горненском женском монастыре.

Двукратный Олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы, украинский боксер Василий Ломаченко прислуживал митрополиту Запорожскому и Мелитопольскому Луке при совершении Божественной литургии в Горненском женском монастыре в Эйн-Карем, Иерусалим, 24 декабря 2019 года.

Богослужение состоялось в рамках паломнической поездки на Святую Землю группы клириков и мирян Запорожской епархии Украинской Православной Церкви, возглавляемой митрополитом Лукой, которая началась 23 декабря.

После Литургии в Горненской обители паломники посетили Патриаршую резиденцию в Иерусалиме. Здесь состоялась встреча с Блаженнейшим Патриархом Иерусалимским Феофилом IІІ.

«Нам всем сейчас нужна молитва, потому что только силой молитвы мы сможем победить невидимых врагов, которые нападают на нашу Православную Церковь, – сказал украинским паломникам Патриарх Феофил. – Ведь именно Православная Церковь является светом для всего мира, а мы его солью. Только этим можно объяснить ту злобу, с которой на нас сегодня ополчились все видимые и невидимые враги».

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Тэги: Божественная литургия, Василий Ломаченко, митрополит Лука

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