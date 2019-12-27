В Украине задержали вора в законе из РФ
Мужчина был задержан 26 декабря в Херсонской области.
Полиция провела операцию по задержанию 54-летнего гражданина России, который имеет статус вора в законе. Операция проводилась в городе Новая Каховка.
Сообщается, что мужчина был «коронован» в воры еще в 1997 году, в Москве.
В данный момент полиция устанавливает, каким образом он попал на территорию Херсонской области, так как мужчине запрещен въезд в Украину до 2022 года.
Также решается вопрос о его помещении в пункт временного пребывания иностранцев с последующей передачей стране-инициатору розыска.
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24 декабря сотрудники Нацполиции экстрадировали «вора в законе» по прозвищу Батыр Бухарский в Испанию. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
В обнародованных злоумышленниками сообщениях содержатся призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины.
В Красноярском крае России задержан вор в законе Константин Найбауэр, известный в криминальной среде как Костя Канский.