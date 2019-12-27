В Украине задержали вора в законе из РФ

Мужчина был задержан 26 декабря в Херсонской области.

Полиция провела операцию по задержанию 54-летнего гражданина России, который имеет статус вора в законе. Операция проводилась в городе Новая Каховка.

Сообщается, что мужчина был «коронован» в воры еще в 1997 году, в Москве.

В данный момент полиция устанавливает, каким образом он попал на территорию Херсонской области, так как мужчине запрещен въезд в Украину до 2022 года.

Также решается вопрос о его помещении в пункт временного пребывания иностранцев с последующей передачей стране-инициатору розыска.

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