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Главная » Мир » Общество
11:17 28 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В России начали продавать снег для Нового года

На сайте бесплатных объявлений появились несколько предложений о продаже снега к Новому году в Нижнем Новгороде.

Об этом сообщает «Российская газета».

Авторы объявления обещают, что их снег свежий, не прошлогодний, а также чистый и хрустящий. «Идеально подойдет для встречи Нового года», — отмечается в описании товара.

Купленный снег можно вывезти самостоятельно, но также за 300 рублей возможна доставка по городу, от заказа на две тысячи рублей она осуществляется бесплатно. «Рассмотрю вариант аренды», — заключает продавец.

По информации издания, в настоящий момент в Нижнем Новгороде нет осадков, однако в канун Нового года ожидается сильный снегопад.

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Тэги: Россия, снег

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