Чилийский футболист собирается судиться с «Барселоной» из-за денег
Хавбек «Барселоны» Артуро Видаль намерен судиться с клубом из-за невыполнения испанским грандом контрактных обязательств.
32-летний чилиец обвиняет «Барселону» в том, что клуб недоплатил ему премиальных в размере 2,4 млн евро по ряду пунктов в контракте.
Согласно одному из пунктов, «Барселона» должна была выплатить игроку бонус в том случае, если чилиец проведет на поле в 60 процентах матчей прошлого сезона.
Однако руководство «блаугранас» считает сыгранным матч, в котором Артуро провел на поле не меньше 45 минут. При таком условии хавбек не достиг оговоренной отметки.
Артуро сыграл минимум по тайму только в половине матчей и уверен, что должен получить 50% от оговоренной суммы, но представители клуба не намерены выплачивать бонусы частично.
Остальная часть иска связана с другими пунктами в контракте Видаля с «Барселоной», в которых говорится о выплате премиальных в случае выхода клуба в 1/8 финала и четвертьфинал Лиги чемпионов, а также победы в чемпионате Испании.
В текущем сезоне Видаль провел за «Барселону» 19 игр, в которых забил 5 мячей и сделал один ассист.
Новости по теме
Производитель формы – компания Nike. Она поступит в продажу 13 ноября в клубных магазинах и 20 ноября на остальных площадках.
В Испании состоится судебное заседание по спору нападающего ПСЖ Неймара и футбольного клуба «Барселона». Неймар подал иск с требованием выплатить ему 26 миллионов евро.
Королевская федерация футбола Испании рассмотрит дело о переходе французского форварда Антуана Гризманна из «Атлетико» в «Барселону».