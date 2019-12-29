В Ровно изъяли 24 тысячи бутылок фальсификата
На двух складах хранилась водочная продукция украинских товаропроизводителей с поддельными акцизными марками.
«На улице Млыновская обнаружены два подпольных складских помещения. Там с целью дальнейшего сбыта хранилась водочная продукция, в основном украинских товаропроизводителей, с поддельными акцизными марками. Общее количество изъятой продукции составляет 24 690 бутылок. Стоимость изъятого устанавливается. Решается вопрос о назначении экспертиз», – говорится в сообщении.
Также правоохранители выясняют происхождение фальсифицированного алкоголя и проводят мероприятия по установлению всей сети сбыта продукции и причастных к преступлению лиц.
Возбуждено уголовное дело по статье о нелегальном изготовлении и сбыте поддельных марок акцизного налога (ст.199 УК Украины).
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