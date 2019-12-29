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Главная » Украина » Происшествия
20:49 29 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Ровно изъяли 24 тысячи бутылок фальсификата

На двух складах хранилась водочная продукция украинских товаропроизводителей с поддельными акцизными марками.

В городе Ровно правоохранители обнаружили подпольные склады с алкоголем. Изъято более 24 тысяч бутылок с фальсификатом, сообщает региональное управление Нацполиции в воскресенье, 29 декабря.

«На улице Млыновская обнаружены два подпольных складских помещения. Там с целью дальнейшего сбыта хранилась водочная продукция, в основном украинских товаропроизводителей, с поддельными акцизными марками. Общее количество изъятой продукции составляет 24 690 бутылок. Стоимость изъятого устанавливается. Решается вопрос о назначении экспертиз», – говорится в сообщении.

Также правоохранители выясняют происхождение фальсифицированного алкоголя и проводят мероприятия по установлению всей сети сбыта продукции и причастных к преступлению лиц.

Возбуждено уголовное дело по статье о нелегальном изготовлении и сбыте поддельных марок акцизного налога (ст.199 УК Украины).

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Тэги: СБУ, алкоголь, фальсификат, Ровно

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