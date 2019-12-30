В Кабмине опровергли слухи о запрете продажи в Украине секонд-хенда

Министерство социальной политики не намерено запрещать ввозить в Украину подержанные вещи секонд-хенд, сообщил замминистра Олег Коваль.

По его словам, министерство борется с «схемам на гуманитарке» и не выступает против бизнес «секонд-хенда».

«Наша задача – прекратить поток контрабанды, которая ввозится в Украину под видом гуманитарной помощи. Потому что довольно часто «гуманитарный груз» используется не для помощи людям, а для уклонения от уплаты налогов», – отметил Коваль.

Он подчеркнул, что гуманитарный груз – это предметы, которые раздаются целевым категориям населения или учреждениям бесплатно.

«На этом никто не должен зарабатывать и единственная его цель – помочь тем, кто в этом действительно нуждается! При этом Минсоцполитики – единственный орган в Украине, который может предоставить тому или иному груза статус «гуманитарного».

«Когда я возглавил рабочую группу по предоставлению соответствующего статуса, я удивился объемам вещей, которые завозятся в Украину под видом «гуманитарки». Удивился в негативном смысле – после пересечения границы эти грузы практически исчезают с наших «радаров». При этом количество нуждающихся фактически не уменьшается. По нашей информации, часть этих «гуманитарных вещей» потом продается в магазинах или даже бутиках. Например, товары завозятся в Украину под видом гуманитарной, то есть бесплатной, помощи, а затем продаются людям за деньги! Это схема! Это коррупция! Это уклонение от уплаты налогов!», – подчеркнул замминистра.

По его словам, ежегодно государственный бюджет теряет из-за таких схем до 2 млрд гривен.

«Мы никоим образом не выступаем против легальных магазинов с подержанными вещами, то есть «секонд-хендом». Если товары в эти магазины завезены и продаются в соответствии с нормами отечественного законодательства, – мы не имеем ничего против!», – добавил Коваль.

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