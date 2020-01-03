Дело Ляшко близится к завершению. Ему грозит до 7 лет.
Главный «скотыняка» Верховной Рады прошлых созывов, радикал из партии имени самого себя Олег Ляшко может получить в ближайшем будущем прописку в стенах мест не столь отдаленных.
Избиение им и еще одним молодчиком народного депутата Андрея Геруса «не рассосалось», и дело близится к своему логическому завершению.
Так, прокуратура Борисполя отрапортавала о фактическом завершении расследования криминального инцидента, когда Ляшко вместе с соратником нанес телесные повреждения депутату от «Слуг народа». Произошло это в ноябре прошлого года в аэропорту «Борисполь».
Нападение на действующего депутата в прокуратуре связывают с государственной деятельностью последнего. И теперь ,если вину Ляшко докажут, ему может грозить до семи лет тюремного заключения.
Прокурорские работники готовы завершить работу над обвинительным актом ,и передать его в суд. Сам Ляшко, по данным его окружения, с материалами дела не ознакомлен.
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