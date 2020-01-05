Руководство херсонской полиции сделало заявление по факту убийства в Каховке

К преступлению может быть причастен полицейский.

5-го января у здания районного отдела полиции снова собрались митингующие – пять десятков человек требовали привлечь к ответственности виновных в смерти 26-летнего Владимира Чебукина. Основной свидетель в этом деле – сотрудник местного райотдела.

Начальник следственного управления областного управления полиции в Херсонской области Николай Вербицкий сегодня работал на месте, в Каховке. По его словам, как только стало известно, что в компании отдыхающих с убийцей находился действующий сотрудник – старший инспектор по контролю за оборотом оружия в сфере разрешительной системы Каховского райотдела полиции, он был отстранен от исполнения служебных обязанностей на следующий день. Теперь он дает показания, в том числе и на полиграфе – детекторе лжи.

По словам Вербицкого, о возможной причастности к преступлению сотрудника полиции сообщено в Государственное бюро расследований, территориальное управление которого находится в Мелитополе. В отношении начальника райотдела и некоторых других офицеров полиции начаты служебные расследования.

Вербицкий заключил, что резонансное убийство находится не только на контроле полицейского главка, но и в министерстве МВД.

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