Народная избранница от партии Голос Соломия Бобровская решила обратиться в Службу безопасности.

Скандал с избиением активистов на встрече с российской блогершей Александрой Митрошиной получил продолжение. Народная избранница от партии Голос Соломия Бобровская решила обратиться в Службу безопасности.

«Российская блогерша, который в 2018 отдыхала в оккупированном Крыму, приезжает выступить в Киев. На вопрос о принадлежности Крыма только улыбается активистам», – написал в Facebook спикер партии Голос Ярема Дух.

При этом он отметил, что непонятно, почему Митрошина смогла приехать.

«Наша депутат Соломия Бобровская готовит запрос в СБУ с вопросами, почему этот визит вообще стало возможным, и когда планируют блогеру запретить въезд в Украину за нарушение нашего законодательства», – подытожил Дух.

В свою очередь, блогерша из РФ написала в своем Telegram-канале, что не является пропагандисткой. При этом она отметила, что во время встречи с фанатами обсуждались темы насилия в семье, блогерства и активизма.

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