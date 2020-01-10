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14:49 10 Января 2020 54 Комментарии
Сегодня вечером на небе можно будет 4 часа наблюдать лунное затмение
Ближе к полуночи природное явление закончится.
Сегодня, 10-го января, украинцы могут наблюдать лунное затмение. Явление будет заметно приблизительно с 19-00 и почти до полуночи.
Ученые уже объяснили, что затмение полутеневое, то есть не полное. Полнолуние ознаменуется закрытием Луны тенью Земли наполовину.
Всего в этом году землянам повезет увидеть полнолуние 13 раз – на один раз чаще, чем обычно.
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Тэги: Украина, лунное затмение, явление
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