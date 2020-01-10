НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Наука и Техника
14:49 10 Января 2020 Просмотров 54   КомментариевКомментарии

Сегодня вечером на небе можно будет 4 часа наблюдать лунное затмение

Ближе к полуночи природное явление закончится.

Сегодня, 10-го января, украинцы могут наблюдать лунное затмение. Явление будет заметно приблизительно с 19-00 и почти до полуночи.

Ученые уже объяснили, что затмение полутеневое, то есть не полное. Полнолуние ознаменуется закрытием Луны тенью Земли наполовину.

Всего в этом году землянам повезет увидеть полнолуние 13 раз – на один раз чаще, чем обычно.

Источник:
Тэги: Украина, лунное затмение, явление

Новости по теме

Медреформа-2020: Все вокруг бесплатно, но…

Без одно «но» в нашей стране, увы, не обойтись.

Убийство иранского генерала ракетами США скажется на экономике Украины

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Украина отказалась от всех претензий к России по газовым спорам

Россия и Украина договорились, что с 1 января обнуляются взаимные претензии и будут сняты аресты имущества в счет решений по судебным искам.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Зооманьяк! В Шостке обнаружены несколько мешков убитых собак и свалка мертвых котов

15:36 Украина

Викинги тоже боялись изменения климата, – ученые

14:45 Мир

Букингемский дворец потрясен решением принца Гарри и его жены

14:20 Мир

Что не так с версией украинской полиции о задержании вора в законе Камо Московского?

14:11 Украина

«Реаніматолог вийшов і сказав, що там кулі з автомата.» Полиция и родственники погибших рассказали подробности о расстреле в Каховке

11:39 Украина

Образцовое хозяйство: Жительница Винницы кормила козу марихуаной

10:40 Украина

Запорожская финансовая пирамида приказала долго жить, ее организаторы за решеткой и в розыске

09:16 Украина

«Армия уже не та»: В Донецкой области военнослужащий с автоматом напал на продуктовый магазин

07:08 Украина

Войны не будет. Заявление Трампа по поводу ситуации в Иране

19:12 Мир

Онлайн: Обращение Трампа к народу после атак Ирана

17:27 Мир

В обход Украины. Путин и Эрдоган открыли Турецкий поток

17:17 Мир

Новости | Игровые автоматы