Сегодня вечером на небе можно будет 4 часа наблюдать лунное затмение

Ближе к полуночи природное явление закончится.

Сегодня, 10-го января, украинцы могут наблюдать лунное затмение. Явление будет заметно приблизительно с 19-00 и почти до полуночи.

Ученые уже объяснили, что затмение полутеневое, то есть не полное. Полнолуние ознаменуется закрытием Луны тенью Земли наполовину.

Всего в этом году землянам повезет увидеть полнолуние 13 раз – на один раз чаще, чем обычно.

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