В Запорожье старые кадры распространяют анонимную клевету на команду Зеленского
На самом деле, разобраться с тем, кто стоит за чернушным каналом, было не так и сложно.
По данным издания Наш город, свой “разоблачительный” канал появился несколько недель назад и в Запорожье. Рекламировать мы его не будем, но объясним, что там происходит: аноним там “раскрывает тайны” Запорожской обладминистрации для пары сотен подписчиков (видимо, сотрудников этой самой администрации). Правда, на один раскрытый секрет телеграм-канал выдает 10 сюрреалистических фантазий, но аудитории это нравится. Тем более, автор, как 13-летний подросток, слишком много своих фантазий посвящает половым вопросам…
И всё-таки, судя по реакции некоторых сотрудников администрации и просто влиятельных людей, даже такой телеграм-канал с шизофреническим бредом взбудоражил их умы. Ещё бы: там ведь поливают грязью и перемывают косточки даже не каждому второму начальнику и бизнесмену, а каждому первому. Заодно и через всякие намеки автор пытается настроить всех не против себя, а друг против друга…
На самом деле, разобраться с тем, кто стоит за чернушным каналом, было не так и сложно. Ведь появился он появился не тогда, когда в отставку ушёл бывший губернатор Брыль (можно было бы сказать, что это кто-то из чиновников воздух свободы вдохнул) и даже не тогда, когда на пост пришёл новый губернатор Туринок (можно было бы сказать, что так кто-то саботирует нового своего начальника). Лить грязь на обладминистрацию “аноним” стал немного позже, то есть тогда, когда стало понятно, что при новом губернаторе старых схем и старых распилов в администрации не будет. Вот это не понравилось создателю сливного бачка, а не смена власти и не личность нового председателя ОГА.
Маски сброшены
Понимая всё это нетрудно догадаться, что чуть ли не единственным оставшимся не у дел после смены власти оказался некто Сергей Данилов, “бизнесмен”, связанный с добычей металлолома в Балке Средней и в целом с полукриминальными структурами (скажем прямо: связанный и с известной Бандой Лысых) , поэтому мало известный рядовым запорожцам, зато хорошо известный правоохранителям, предпринимателям и местной власти.
При Константине Брыле дела Данилова в Запорожской области просто процветали. Даже только на официальных высоких должностях в ОГА оказались как минимум два человека, близких к Данилову: советником Брыля стал Артём Тараненко (связь через отца Тараненко и несколько фирм одной “сетки”), а департамент экологии возглавлял Виталий Гордиенко, которого Данилов активно раскручивал через свои интернет-сайты “Факты Запорожья” и “Important” (достаточно зайти на них и убедиться, в каком хорошем свете эти ресурсы показывли тогда Гордиенко, а сейчас – самого Данилова).
Но это только два человека на самом верху. Можно себе представить, сколько более мелких чиновников попали под влияние Данилова или были им пролоббированы на должности.
Эту “сеть” в обладминистрации Данилов сформировал, конечно, не для красоты. Каждый из фигурантов был полезен Данилову в определенном деле. Дела были разные, но объединяло их одно – без коррупционных связей ими не займешься.
Например, протеже Данилова Артём Тараненко, кроме “советов” Константину Брылю, является формальным руководителем «Азовнафтогаз». По названию легко догадаться, что фирма занимается добычей энергоносителей, небольшие залежи которых есть даже в Запорожской области. Но к которым не подступишься без “крыши” губернатора и чиновников-экологов. А у Данилова, как мы уже знаем, такая крыша была.
В то же время человек по имени Александр Подлесный возглавил ООО «Лиман-Азов», которое, снова легко догадаться, занимается выловом рыбы в Азове. И, конечно, к лову рыбы тоже не подступиться ни без одобрения губернатора, ни без согласия экологического департамента. “К счастью”, человек с точно таким же именем – Александр Подлесный – был до Евромайдана коллегой Виталия Гордиенко в Кировоградской налоговой. После этого один занялся выловом рыбы, а второй – экологической “защитой” этой рыбы. Чистое совпадение.
Ещё более важная для Данилова сфера деятельности – та самая полукриминальная Балка Средняя. Чтобы продолжать на ней искать “никому не нужный” металлолом, нужно опять же прикрытие от областной власти и ещё согласие от “ахметовских”. С прикрытием Брыля всё было хорошо, это мы уже поняли. А зная какие проблемы с экологией у “ахметовских”, подкатить к ним, имея своего человека на посту директора областного экодепартамента – милое дело!
При таких раскладах даже непонятно, кто же в результате оказывался в большем выигрыше. Брыль, которому кроме всех этих схем, нужно было еще “работу работать”, или Данилов, которые успел за пару лет снять хорошие сливки?
Всё проходит
Но любая “халява” имеет свойство заканчиваться. Летом с должности убрали Брыля (хотя еще оставалась надежда договориться с новым “губером”), осенью стало понятно, что “губер” договариваться с Даниловым не намерен, а потом Туринок еще и “попросил” с должности Виталия Гордиенко, человека Данилова, и, конечно, сменил своих советников. Без губернаторской поддержки Данилов оказался неинтересен и “ахметовским” – вход на Балку Среднюю для него закрыли. Но без поддержки ОГА “слетал” и остальной, хоть немного легальный, бизнес: добывать газ и ловить рыбу, имея в кармане только старые коррупционные связи – не вариант.
Больше того, в вопросе добычи газа Данилов и компания получили “от ворот поворот” на самом высоком уровне. Дело в том, что “Азовнафтогаз”, возглавляемый Тараненко и зарегистрированный по одному адресу с фирмами Данилова, еще с 2017-2018 года “обхаживал” Приазовское газовое месторождение в Запорожской области – одно из самых легких для добычи. Фирма была в шаге от того, чтобы получить себе источник природного газа и денег даже без аукциона. Но уже летом 2019-го Данилова поспешили огорчить: Госгеонедра сообщило о проведении аукциона на право разрабатывать это месторождение. Вторая плохая новость была тут же: в аукционе пришлось бы побороться за залежи газа со стартовой ценой торгов в 22,6 млн грн. Честно бороться за месторождение и платить за него десятки миллионов гривен Данилов с партнерами уже почему-то не захотели.
То есть где-то к середине осени Данилов понял окончательно, что “как раньше” не будет. И очередное совпадение: приблизительно в это время сайты Данилова “Факты Запорожья” и “Important” начинают робко защищать Гордиенко и наезжать на Туринка, Буряка, областную и городскую власть. И в то же время появляется “анонимный” телеграм-канал с “инсайдами” из обладминистрации и грязью на почти всех подряд… А “Факты Запорожья” и Important вдруг подхватывают вбросы только что появившегося канала с парой десятков подписчиков. Такое в СМИ бывает только если журналистам прямо скажут, что источник информации – “наш”, надежный. Смешно только, что Данилов и компания поливают сейчас грязью облгосадминистрацию, которая при новом губернаторе несильно изменилась: то есть поливают грязью тех, с кем ходили на совещания, с кем встречались в коридорах, с кем еще год назад строили планы, как облить грязью тогдашнюю оппозицию…
Наглядный пример – замгубернатора Антонов. Который безо всяких личных амбиций, послушно и преданно работал в команде Брыля, выполняя поручения Брыля-Данилова как в рамках своей работы, так и вне своих обязанностей… Но не захотел ставить палки в колеса новому губернатору – и моментально оказался мишенью для даниловских СМИ и телеграм-канала. Теперь его информационно “линчуют” вместе с новыми людьми в команде.
Большой брат следит…
То, что за идеей мочить областную власть через модный нынче Телеграм, стоит Данилов объясняет не только любовь его сайтов к малоизвестному каналу, но и большое количество разнообразной информации из разных кабинетов ОГА. Мы уже говорили о том, что Данилов мог рассадить своих людей на многих позициях в администрации, а теперь собирать информацию. Даже безо всяких “жучков”. Хотя и “жучков” отрицать тоже пока не стоит… Тем более, Данилову принадлежит заведение “Тепло” прямо рядом с обладминистрацией. Оно у сообразительных чиновников уже давно в “чёрном списке” – из-за прослушки их сплетен во время обедов, перерывов на кофе и ужинов в этом ресторане.
Подбор героев для публикаций у Данилова и его “контент-менеджера” тоже говорит о многом: если коротко, “вся обладминистрация и лично Туринок довели Украину до кризиса… но только не Гордиенко, он тут не при чём”. Вообще почти не возникает тут Гордиенко, не говорит “правдоруб” из Телеграма и про нынешние проблемы Данилова (а ведь это важный фактор).
Некоторые люди упоминаются с отрывом от фактов. Например, муж высокопоставленной сотрудницы ОГА Юлии Савченко – Сергей Макодай – вспоминается автору канала сам по себе без упоминаний об избиении Сергеем Макадаем Сергея Данилова прямо на территории ОГА и по приказу Брыля. А ведь эта история могла бы объяснить “нелюбовь” Данилова к паре Макодай-Савченко…
Другой пример странных подходов этого телеграм-канала – “мочилово” нардепа от Запорожской области Юлии Яцык. Никто другой из нардепов почему-то столько претензий от “анонима” не получает: ни регионалы Кальцев с Пономарёвым, ни пророссийский Шевченко, ни моторовец Касай. А разгадка проста – депутат не побоялась разбираться с теми схемами, с которых последние годы “кормились” Данилов и его партнёры. Недавно Яцык обратила внимание на тему гемодиализа: посетила отделение гемодиализа и обсудила “финансирование и распределение средств”, как она сама написала. Наверное, депутат пока не спешит называть вещи своими именами, потому что на самом деле речь идет не просто о проблемах с финансированием, а с многолетней коррупцией в запорожской медицине, на которой в последние годы наживались губернатор Брыль и главврач областной больницы Шишка, влиявший как раз на то “распределение средств”.
Такое внимание к жирному источнику доходов и риск потерять и этот финансовый поток, конечно, не могло понравиться Данилову. Поэтому теперь Яцык получает от его “команды” ежедневные сплетни, обвинения и оскорбления.
Странный лейтенант, мальчик немолодой
Не выдерживает, похоже, Данилов и расставания с недавним главой областного СБУ Хилько. Теперь уже понятно, что трио Хилько-Брыль-Данилов было очень эффективным (для их целей): при таком опасном бизнесе прикрытие силовиков, тем более из главной спецслужбы – тоже не лишнее. Поэтому снова в тот же самый период времени – в октябре прошлого года – на публичной сцене с подачи Данилова (это понятно даже по активной информационной поддержке “Фактов Запорожья”) возникает офицер СБУ Василий Повшук, который вместо своих непосредственных обязанностей занимается критикой своего нового начальника Безрукого, назначенного вместо Хилько, союзника Данилова. Причём Повшук критикует Безрукого и других руководителей то за мелочные “шкурные” вопросы (Повшук уже устроившись работать в СБУ, узнал, что там платят не так много, как бы ему хотелось), то наоборот – за заговоры международного масштаба. В интервью тем же “Фактам…” (другим СМИ “герой” неинтересен) Повшук выдает фантазию на тему того, что Запорожская область станет “филиалом” ФСБ, а не СБУ. Как область может стать “филиалом” спецслужбы, “офицер” не объясняет.
Как и замалчивает факт своей недавней работы… на того же Данилова. По нашей информации, Повшук в своё время не просто работал на фирме Данилова, связанной с металлом, но и умудрился в это время влезть в долги, вместо того чтобы заработать. Так и оказался “на службе государству” пару лет назад, правда в немолодом уже возрасте и имея в биографии строчку о судимости отца, которой в органах, мягко говоря, не рады… Но если вспомнить, что в это время областной СБУ руководил Хилько, становится понятно, что на это просто закрыли глаза. И зря: “агента 007” не получилось, а скандалист с корочкой спецслужбы получился.
Старые схемы
А вообще на самом деле Сергей Данилов использует уже знакомую тактику: перессорить всех со всеми, создать информационный шум, подшить в личные дела чиновников “негативные статьи в СМИ” (…в СМИ самого же Данилова). Хоть даже аудитория этого шума – пара сот человек, из которых половина – все свои.
И попытаться в этой мутной воде поймать рыбку. Что это за рыбка, можем только фантазировать: вернуть себе часть потоков из кормушек, прорваться на выборах со своей партией (партия уже куплена и переоформлена)… или просто дестабилизировать ситуацию в Запорожье и области? Если знать, что еще один покровитель Данилова – Загид Краснов, “очень серьёзный человек” из соседней Днепропетровской области, то последняя версия о дестабилизации выглядит уже совсем по-другому.
Новости по теме
Преступник скрылся с похищенным, но ненадолго.
Уже двое организаторов «лохотрона» находятся в следственном изоляторе.
В Запорожье за вывеской «французские балконы» скрывалось совсем другое заведение.