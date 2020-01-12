В Запорожье старые кадры распространяют анонимную клевету на команду Зеленского

На самом деле, разобраться с тем, кто стоит за чернушным каналом, было не так и сложно.

По данным издания Наш город, свой “разоблачительный” канал появился несколько недель назад и в Запорожье. Рекламировать мы его не будем, но объясним, что там происходит: аноним там “раскрывает тайны” Запорожской обладминистрации для пары сотен подписчиков (видимо, сотрудников этой самой администрации). Правда, на один раскрытый секрет телеграм-канал выдает 10 сюрреалистических фантазий, но аудитории это нравится. Тем более, автор, как 13-летний подросток, слишком много своих фантазий посвящает половым вопросам…

И всё-таки, судя по реакции некоторых сотрудников администрации и просто влиятельных людей, даже такой телеграм-канал с шизофреническим бредом взбудоражил их умы. Ещё бы: там ведь поливают грязью и перемывают косточки даже не каждому второму начальнику и бизнесмену, а каждому первому. Заодно и через всякие намеки автор пытается настроить всех не против себя, а друг против друга…

На самом деле, разобраться с тем, кто стоит за чернушным каналом, было не так и сложно. Ведь появился он появился не тогда, когда в отставку ушёл бывший губернатор Брыль (можно было бы сказать, что это кто-то из чиновников воздух свободы вдохнул) и даже не тогда, когда на пост пришёл новый губернатор Туринок (можно было бы сказать, что так кто-то саботирует нового своего начальника). Лить грязь на обладминистрацию “аноним” стал немного позже, то есть тогда, когда стало понятно, что при новом губернаторе старых схем и старых распилов в администрации не будет. Вот это не понравилось создателю сливного бачка, а не смена власти и не личность нового председателя ОГА.

Маски сброшены

Понимая всё это нетрудно догадаться, что чуть ли не единственным оставшимся не у дел после смены власти оказался некто Сергей Данилов, “бизнесмен”, связанный с добычей металлолома в Балке Средней и в целом с полукриминальными структурами (скажем прямо: связанный и с известной Бандой Лысых) , поэтому мало известный рядовым запорожцам, зато хорошо известный правоохранителям, предпринимателям и местной власти.

При Константине Брыле дела Данилова в Запорожской области просто процветали. Даже только на официальных высоких должностях в ОГА оказались как минимум два человека, близких к Данилову: советником Брыля стал Артём Тараненко (связь через отца Тараненко и несколько фирм одной “сетки”), а департамент экологии возглавлял Виталий Гордиенко, которого Данилов активно раскручивал через свои интернет-сайты “Факты Запорожья” и “Important” (достаточно зайти на них и убедиться, в каком хорошем свете эти ресурсы показывли тогда Гордиенко, а сейчас – самого Данилова).

Но это только два человека на самом верху. Можно себе представить, сколько более мелких чиновников попали под влияние Данилова или были им пролоббированы на должности.

Эту “сеть” в обладминистрации Данилов сформировал, конечно, не для красоты. Каждый из фигурантов был полезен Данилову в определенном деле. Дела были разные, но объединяло их одно – без коррупционных связей ими не займешься.

Например, протеже Данилова Артём Тараненко, кроме “советов” Константину Брылю, является формальным руководителем «Азовнафтогаз». По названию легко догадаться, что фирма занимается добычей энергоносителей, небольшие залежи которых есть даже в Запорожской области. Но к которым не подступишься без “крыши” губернатора и чиновников-экологов. А у Данилова, как мы уже знаем, такая крыша была.

В то же время человек по имени Александр Подлесный возглавил ООО «Лиман-Азов», которое, снова легко догадаться, занимается выловом рыбы в Азове. И, конечно, к лову рыбы тоже не подступиться ни без одобрения губернатора, ни без согласия экологического департамента. “К счастью”, человек с точно таким же именем – Александр Подлесный – был до Евромайдана коллегой Виталия Гордиенко в Кировоградской налоговой. После этого один занялся выловом рыбы, а второй – экологической “защитой” этой рыбы. Чистое совпадение.

Ещё более важная для Данилова сфера деятельности – та самая полукриминальная Балка Средняя. Чтобы продолжать на ней искать “никому не нужный” металлолом, нужно опять же прикрытие от областной власти и ещё согласие от “ахметовских”. С прикрытием Брыля всё было хорошо, это мы уже поняли. А зная какие проблемы с экологией у “ахметовских”, подкатить к ним, имея своего человека на посту директора областного экодепартамента – милое дело!

При таких раскладах даже непонятно, кто же в результате оказывался в большем выигрыше. Брыль, которому кроме всех этих схем, нужно было еще “работу работать”, или Данилов, которые успел за пару лет снять хорошие сливки?

Всё проходит

Но любая “халява” имеет свойство заканчиваться. Летом с должности убрали Брыля (хотя еще оставалась надежда договориться с новым “губером”), осенью стало понятно, что “губер” договариваться с Даниловым не намерен, а потом Туринок еще и “попросил” с должности Виталия Гордиенко, человека Данилова, и, конечно, сменил своих советников. Без губернаторской поддержки Данилов оказался неинтересен и “ахметовским” – вход на Балку Среднюю для него закрыли. Но без поддержки ОГА “слетал” и остальной, хоть немного легальный, бизнес: добывать газ и ловить рыбу, имея в кармане только старые коррупционные связи – не вариант.

Больше того, в вопросе добычи газа Данилов и компания получили “от ворот поворот” на самом высоком уровне. Дело в том, что “Азовнафтогаз”, возглавляемый Тараненко и зарегистрированный по одному адресу с фирмами Данилова, еще с 2017-2018 года “обхаживал” Приазовское газовое месторождение в Запорожской области – одно из самых легких для добычи. Фирма была в шаге от того, чтобы получить себе источник природного газа и денег даже без аукциона. Но уже летом 2019-го Данилова поспешили огорчить: Госгеонедра сообщило о проведении аукциона на право разрабатывать это месторождение. Вторая плохая новость была тут же: в аукционе пришлось бы побороться за залежи газа со стартовой ценой торгов в 22,6 млн грн. Честно бороться за месторождение и платить за него десятки миллионов гривен Данилов с партнерами уже почему-то не захотели.

То есть где-то к середине осени Данилов понял окончательно, что “как раньше” не будет. И очередное совпадение: приблизительно в это время сайты Данилова “Факты Запорожья” и “Important” начинают робко защищать Гордиенко и наезжать на Туринка, Буряка, областную и городскую власть. И в то же время появляется “анонимный” телеграм-канал с “инсайдами” из обладминистрации и грязью на почти всех подряд… А “Факты Запорожья” и Important вдруг подхватывают вбросы только что появившегося канала с парой десятков подписчиков. Такое в СМИ бывает только если журналистам прямо скажут, что источник информации – “наш”, надежный. Смешно только, что Данилов и компания поливают сейчас грязью облгосадминистрацию, которая при новом губернаторе несильно изменилась: то есть поливают грязью тех, с кем ходили на совещания, с кем встречались в коридорах, с кем еще год назад строили планы, как облить грязью тогдашнюю оппозицию…

Наглядный пример – замгубернатора Антонов. Который безо всяких личных амбиций, послушно и преданно работал в команде Брыля, выполняя поручения Брыля-Данилова как в рамках своей работы, так и вне своих обязанностей… Но не захотел ставить палки в колеса новому губернатору – и моментально оказался мишенью для даниловских СМИ и телеграм-канала. Теперь его информационно “линчуют” вместе с новыми людьми в команде.