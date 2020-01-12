Житомирская фирма скрывала налоги, списывая солярку
Всего подозреваемые, по версии правоохранителей, «слили» более 2 миллионов литров дизельного топлива.
Правоохранители готовят обыски на предприятии «Люксон Компани», цель которых – получение финансовых бумаг, которые могут помочь в расследовании уголовного производства, открытого по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.
Как сообщили «Властям» источники в следствии, должностные лица житомирской фирмы на протяжении 2018 года путем занижения базы налогообложенияс налога на добавочную стоимость в результате не указывания в налоговом отчете реализации дизельного топлива в количестве 2,15 млн литров, списали его на собственное употребление, умышленно уклонившись от уплаты налогов на сумму свыше 7 миллионов гривен.
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