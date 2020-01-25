Шотландец попал в больницу, потому что любил грызть ногти

Жительница Глазго по имени Карен Пит опубликовала фото пальца своего знакомого, которому пришлось сделать операцию, потому что он занес себе инфекцию.

Как объяснила Карен, этот мужчина имел дурную привычку грызть ногти и занес себе опасную инфекцию.

Его отвезли в больницу города Глазго и положили в отделение неотложной помощи, потому что инфекция могла распространиться дальше по руке и иметь фатальные поледствия, сообщает Daily Mail.

Пациенту сделали операцию и установили капельницу с антибиотиками. Однако он лишился ногтя, который, по словам медиков, может уже не восстановиться.

«Пожалуйста, не грызите свои ногти!» – призвала в заключение Карен Пит.

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