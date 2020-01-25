Депутаты намерены внедрить прогрессивную шкалу налога на доходы физлиц

На текущий момент законопроект №2758 направлен на рассмотрение в комитеты.

Депутаты озаботились вопросом увеличения налогов. Если раньше правительство рассматривало идею ввести новый налог для ФЛП, работающих в IT-сфере, то теперь народные избранники хотят повысить ставки налогов, удерживаемых с зарплат рядовых украинцев. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде, передает Іtc.ua

Законопроект №2758 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно введения справедливой прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц), как видно из названия, предусматривает внедрение прогрессивного налогообложения в зависимости от суммы начисленного дохода. Инициатором законопроекта значится Александр Дубинский.

На текущий момент в Украине действует единая ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) – 18%. Именно такую долю налогов вычитает из зарплаты и перечисляет в бюджет работодатель, независимо от суммы начисленного дохода. Дополнительно ещё удерживается военный сбор в размере 1,5%, а кроме того, работодатель делает Единый социальный взнос (ЕСВ) в размере 22%. Но эти выплаты пока что повышать не планируется. Остановимся более подробно именно на предлагаемой прогрессивной шкале НДФЛ.

Всего планируется внедрить три ставки налога:

18%. Нынешнюю ставки народные депутаты предлагают сохранить для доходов (базы налогообложения), которые не превышают 10-кратный размер минимальной месячной заработной платы. На текущий момент минимальная зарплата в Украине составляет 4723 грн. Следовательно, ставка налога в размере 18% будет применяться к доходам (зарплата, поощрения, компенсации и прочие вознаграждения), сумма которых не превышает 47230 грн.

36%. Такую ставку налога предстоит платить тем физическим лицам, чей месячный доход превышает 10 минимальных зарплат, но не превышает 20 минимальных зарплат. В соответствии с условиями, действующими на сегодняшний день, эта норма будет применяться к доходам в сумме от 47230 грн до 94460 грн.

54%. Такая ставка будет применяться к доходам физических лиц, которые на протяжении одного месяца получат более 94460 грн.

На текущий момент законопроект №2758 направлен на рассмотрение в комитеты. Пока нет сведений, когда именно народные избранники займутся его рассмотрением в сессионном зале. Отметим, учитывая, что автором законопроекта является выдвиженец от партии «Слуга народа», у которой на текущий момент имеется монобольшинство, с большой долей вероятности можно предполагать успешное принятие закона.

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