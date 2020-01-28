В Израиле обвинили в коррупции действующего премьер-министра
Такого в истории государства Израиль еще не случалось.
Тянувшаяся с ноября прошлого года история относительно коррупции со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху получила нетривиальное продолжение – ему вручили официальное сообщение о подозрении.
Об этом генпрокуратура сообщила 28-го января.
По данным СМИ, премьер-министра обоснованно подозревают в совершении коррупционных деяний и мошенничестве, а также в злоупотреблении доверием.
Сам Нетаньяху, который должен вскорости предстать перед судом, называет дело сфабрикованным, а себя невиновным. О данном обвинении он отзывается как о попытке переворота, и не собирается складывать полномочия премьера.
Если суд затянется надолго, то Израиль будет иметь большой прецедент, когда подследственный чиновник управляет правительством.
Новости по теме
Суд в Бишкеке отправил в колонию двух бывших премьер-министров Киргизии по обвинению в коррупции.
Генпрокурор Израиля должен принять окончательное решение о том, выдвигать ли против премьер-министра официальные обвинения.
Тель-авивский окружной суд признал бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта виновным в получении взяток за содействие в строительстве престижного жилого комплекса в Иерусалиме.