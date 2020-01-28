В Израиле обвинили в коррупции действующего премьер-министра

Такого в истории государства Израиль еще не случалось.

Тянувшаяся с ноября прошлого года история относительно коррупции со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху получила нетривиальное продолжение – ему вручили официальное сообщение о подозрении.

Об этом генпрокуратура сообщила 28-го января.

По данным СМИ, премьер-министра обоснованно подозревают в совершении коррупционных деяний и мошенничестве, а также в злоупотреблении доверием.

Сам Нетаньяху, который должен вскорости предстать перед судом, называет дело сфабрикованным, а себя невиновным. О данном обвинении он отзывается как о попытке переворота, и не собирается складывать полномочия премьера.

Если суд затянется надолго, то Израиль будет иметь большой прецедент, когда подследственный чиновник управляет правительством.

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