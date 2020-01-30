В Стокгольме украли скульптуры Сальвадора Дали почти на полмиллиона евро
Владелец галереи Couleur Педер Энстрём заявил, что воры проникли в здание, где проходила выставка, и похитили 10 бронзовых скульптур знаменитого художника.
Владелец галереи считает, что к краже причастны трое или шестеро человек, сообщает Journal de Montreal.
Скульптуры были взяты в аренду из швейцарской коллекции и оцениваются в сумму от 20 тысяч до 50 тысяч евро каждая.
«Они не взяли сертификаты подлинности произведений, и это хорошо, потому что продавать скульптуры без этих документов будет очень сложно», – добавил владелец галереи.
Как рассказали очевидцы, преступники разбили стеклянную дверь галереи, вынесли скульптуры и покинули место происшествия в машине.
Полиция изучает данные видеокамер, галерея закрыта для проведения расследования.
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