Генпрокурор Украины против закона «о ворах в законе»

Генпрокурор Рябошапка выступил против законопроекта о ворах в законе

Завтра, 4 февраля, Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект о ворах в законе. Этот законопроект подготовлен Офисом президента и внесен президентом Владимиром Зеленским как безотлагательный.

Но генпрокурор Руслан Рябошапка направил в профильный Комитет Рады письмо, в котором считает реализацию этого законопроекта проблематичным.

Письмо оказалось в распоряжении «Страны».

«В каждом конкретном случае установление такого статуса (вора в законе - Ред.) будет усложнено, а иногда и невозможно, – считает генпрокурор. – Очевидно, что коронация не протоколируется, а удостоверения ворам в законе преступным миром не выдаются».

Также генпрокурор отмечает, что исходя из этого законопроекта, правовые основания для привлечения гражданина к ответственности за пребывание в статусе «вора в законе», будут существовать постоянно. До тех пор пока он носит этот титул. А значит каждый день будет существовать «объективная необходимость» внесения сведений в ЕРДР о совершении уголовного правонарушения.

Рябошапка указал, что в связи со всем этим законопроект требует доработки.

Фото: Страна.ua

Тэги: генпрокурор, воры в законе, законопроект, Рябошапка