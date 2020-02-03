Генпрокурор Украины против закона «о ворах в законе»
Генпрокурор Рябошапка выступил против законопроекта о ворах в законе
Завтра, 4 февраля, Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект о ворах в законе. Этот законопроект подготовлен Офисом президента и внесен президентом Владимиром Зеленским как безотлагательный.
Но генпрокурор Руслан Рябошапка направил в профильный Комитет Рады письмо, в котором считает реализацию этого законопроекта проблематичным.
Письмо оказалось в распоряжении «Страны».
«В каждом конкретном случае установление такого статуса (вора в законе - Ред.) будет усложнено, а иногда и невозможно, – считает генпрокурор. – Очевидно, что коронация не протоколируется, а удостоверения ворам в законе преступным миром не выдаются».
Также генпрокурор отмечает, что исходя из этого законопроекта, правовые основания для привлечения гражданина к ответственности за пребывание в статусе «вора в законе», будут существовать постоянно. До тех пор пока он носит этот титул. А значит каждый день будет существовать «объективная необходимость» внесения сведений в ЕРДР о совершении уголовного правонарушения.
Рябошапка указал, что в связи со всем этим законопроект требует доработки.
Фото: Страна.ua
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