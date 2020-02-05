В Украине обесточено 40 населенных пунктов

Причиной этому стали снегопады и сильные порывы ветра.

В Одесской и Ивано-Франковской областях обесточено более 40 населенных пунктов из-за непогоды.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС:

«В ночь на 5 февраля в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 41 населенный пункт в двух областях, а именно: Одесская – 24, Ивано-Франковская – 17″, – говорится в сообщении.

Коммунальщики работают над восстановлением электроснабжения.

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